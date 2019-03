Cinq changements chez les Bleues contre l’Uruguay

La sélectionneuse de l’équipe de France, Corinne Diacre, a décidé de procéder à une large revue d’effectif pour le match amical entre les Bleues et l’Uruguay, lundi soir à Tours (21h). Cinq joueuses sortent du onze qui avait débuté lors de la défaite contre l’Allemagne (0-1), jeudi dernier à Laval.

En attaque, Katoto cède sa place à Gauvin, Thiney et Diani étant suppléées par Geyoro et Asseyi. Au milieu, la capitaine Henry est maintenue, mais elle sera cette fois associée à Bilbault et non à Bussaglia. En défense, le seul changement est dans le couloir gauche, où Majri remplace Karchaoui.

Le onze des Bleues: Bouhaddi - Torrent, Tounkara, Renard, Majri - Henry (c), Bilbault - Cascarino, Geyoro, Asseyi - Gauvin.