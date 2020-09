Chez les Bleus, un problème de riche en défense ?

L'arrivée du défenseur Dayot Upamecano dans les 23 français pour les prochains matchs de Ligue des Nations symbolise l'important vivier français à ce poste. Si l'équipe de France a de la qualité à toutes les lignes, au niveau de la charnière, elle possède aussi une quantité de talents incroyables. Rien que pour les rencontres en Suède et face à la Croatie, cinq défenseurs centraux ont été retenus : Upamecano donc mais aussi Raphaël Varane, Clément Lenglet, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Une densité exceptionnelle qui ferment la porte à certains joueurs comme Aymeric Laporte, Kurt Zouma ou Jules Koundé qui auraient pu prétendre à une sélection pour la fenêtre internationale de l'automne.

La défense à trois, un choix pour ne pas en faire ?

Didier Deschamps se retrouve face à un dilemme. Au moment de la sélection donc mais aussi quand il faut coucher des noms sur la feuille de match. Comment faire cohabiter autant de défenseurs dans une sélection qui a été critiquée pour sa philosophie défensive lors de son sacre mondial en 2018 ? Le sélectionneur a peut-être trouvé la réponse à cette question en Albanie un soir de novembre 2019. Pour le dernier match des éliminatoires à l'Euro 2020, DD a innové avec un système à trois défenseurs. Raphaël Varane, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe avaient été associés. Un trio qui avait bien fait le travail et qui peut espérer être reconduit à Stockholm pour un test d'un niveau un peu plus relevé. Malgré une boulette contre la Moldavie, Clément Lenglet a parfaitement pris la suite de Samuel Umtiti chez les Bleus. Mais avec un Presnel Kimpembe finaliste de la Ligue des Champions et excellent durant le Final 8 de la C1, les cartes ont été redistribuées. Choisir un dispositif avec trois défenseurs est un moyen de ne pas choisir entre les deux hommes. Et surtout de ne pas fermer la porte à une concurrence toujours plus forte.

Dayot Upamecano, porte-parole d'une nouvelle générations de défenseurs

Dayot Upamecano qui a l'habitude de jouer dans une défense à trois avec Leipzig pourrait notamment avoir un rôle plus important qu'on le croit. Sa sélection prouve en tout cas que l'équipe de France est ouverte aux changements, notamment en défense. C'est une bonne nouvelle pour la nouvelle génération qui arrive. Si le néo-international a gagné sa place, il pourrait bientôt être en concurrence avec des joueurs encore plus jeunes que lui pour la garder. Issa Diop, William Saliba, Benoît Badiashile ou Dan-Axel Zagadou pourraient rapidement toquer à la porte de l'équipe de France et peut-être pérenniser cette défense à trois.