Alors qu’on est à quelques jours de célébrer le 20e anniversaire du triste match entre la France et l’Algérie au Stade de France, un prometteur joueur ayant les doubles origines serait actuellement au cœur d’un bras de fer entre les sélections des moins de 18 ans de chaque camp. Il s’agit de Yannis Lagha. Ce dernier, né en 2004, fait les beaux jours des équipes jeunes de l’OL et on en dit le plus grand bien du côté du Rhône.

Le joueur aurait déjà fait son choix

Lagha a été convoqué à la fois par le coach des jeunes Bleuets et celui des Fennecs. Et, ironie du sort, ces deux sélections sont appelées à s’affronter durant le mois d'octobre en amical. Une situation bien particulière et qui doit certainement générer une pression folle sur les épaules de l’intéressé. Cela dit, il semblerait que Lagha a déjà fait son choix et qu’il n’y a pas vraiment de doute dans son esprit concernant le pays qu’il veut représenter. Bien que né en France, il voudrait jouer pour l’Algérie. C’est ce que révèlent nos confrères de DZFoot. Il s'est d'ailleurs déjà produit par le passé avec les moins de 17 ans des Verts.