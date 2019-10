Camavinga, un destin chez les Bleus ?

En 2016-2017, quelques grands coachs ou anciens internationaux s'étaient extasiés en découvrant le petite phénomène monégasque Kylian Mbappé. Josep Guardiola ou Gary Lineker pour ne citer qu'eux, n'étaient pas avares en compliments au sujet de l'attaquant tricolore, depuis devenu une star au Paris Saint-Germain, après avoir soulevé la Coupe du monde à l'été 2018. Nos voisins européens restent jaloux de celui à qui le Ballon d'or semble un jour promis, et assistent également avec envie à l'éclosion d'un tout autre talent. En Bretagne, Eduardo Camavinga avait commencé à faire parler de lui au cours de l'exercice précédent, et confirme cette saison à quel point il est déjà un joueur pétri de qualités.

Car le gamin n'a pas encore 17 ans, et ses prestations à un poste-clef de l'entrejeu ne suscitent que l'admiration. Capable d'orienter le jeu, de réaliser des transmissions courtes ou longues, de transpercer les lignes balle au pied, ou de conserver le ballon grâce à une réelle habileté technique, le Rouge et Noir a toutes les cartes en mains pour devenir un immense joueur. Bien évidemment, rien n'est encore fait pour le premier concerné, car nombre de pépites n'ont, pour des raisons diverses, jamais réussi à confirmer par la suite. Le plus dur commence pour Eduardo Camavinga, mais tout porte à croire que c'est un avenir radieux qui s'ouvre à lui.

Or, s'il continue de grandir en Ligue 1, le Breton d'adoption ne dispose en l'état d'aucun papier lui permettant de se prévaloir de la nationalité française. Le numéro 18 est pour l'heure un joueur congolais, profitant de la nationalité de son père. Néanmoins, depuis quelques mois, au sein des instances dirigeantes et du Stade Rennais, on serait passé à l'action pour faire changer les choses, rapporte L'Equipe ce vendredi. Des démarches seraient en cours pour obtenir la naturalisation d'au moins un des parents de la pépite, ce qui permettrait dans la foulée de facilement faire d'Eduardo Camavinga un Français. L'aboutissement d'un long combat pour la famille, dont les papiers d'identité avaient été détruits dans un incendie il y a plusieurs années, alors que leurs fils prodige, né en Angola, réside sur le sol hexagonal depuis quinze ans environ. Une fois les démarches entérinées, il y a dès lors fort à parier que Sylvain Ripoll soit le premier à faire appel à ses services.