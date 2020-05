Dans l'émission Team Duga sur RMC ce lundi, Emmanuel Petit et Arsène Wenger sont revenus sur la participation de l'ancien joueur d'Arsenal à la Coupe du monde 1998. "J'étais pas dans les petits papiers de Jacquet, on disait que j'étais pas facile à gérer, que je pouvais péter les plombs", s'est souvenu Petit. Mais Wenger a plaidé la cause de son joueur chez les Gunners à l'époque auprès d'Aimé Jacquet, avec succès.

"Un sujet de discussion jusqu'à la fin"



"Quand on regarde ta carrière de 1993 à 1997, tu as disparu de l'équipe de France. Jacquet voulait un groupe sur lequel il pouvait compter mentalement. Je lui ai dit: "Prends-le, tu ne vas pas le regretter. Au moins, fais-le venir, fais-le jouer, il te convaincra'. Il était venu sur des matchs importants. Au dernier moment, cinq joueurs sont éliminés. Je pense que tu étais un sujet de discussion jusqu'à la fin.", a confié l'ancien boss d'Arsenal.