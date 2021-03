Bleus : Upamecano évoque ses débuts avec l'équipe de France

Suède et la France, le natif d’Évreux est revenu sur ses premiers pas avec les Bleus de Didier Deschamps dans un entretien accordé à France Football, ce mardi. "Être appelé avec les champions du monde quand on a 21 ans, c'est forcément beaucoup d'émotion. Mais je suis arrivé dans ce groupe avec beaucoup d'humilité et de calme. J'ai beaucoup observé les gens, la structure, l'organisation, là où chacun s'asseyait. C'était vraiment important pour moi. Je ne voulais pas faire n'importe quoi. J'ai été très bien accueilli. Le staff, les joueurs, tout le monde m'a aidé, parlé, donné des conseils. J'ai tout retenu, ça aussi c'était très important pour moi. Je me suis très bien senti. Après mes premières convocations, j'ai débriefé mes matches. J'ai regardé ce que j'avais fait de bien, de pas bien", a-t-il indiqué ; désireux de garder en mémoire ces moments, alors qu'il n'a plus été appelé depuis novembre dernier, la faute, notamment, à des performances un peu moins incisives en club.

Son départ de la France, un choix assumé

Futur joueur du Bayern Munich, Dayot Upamecano évoluera jusqu'au terme de la saison sous le maillot de Leipzig. Nouvel international tricolore depuis le 5 septembre 2020, et une rencontre entre laDidier Deschamps s'était expliqué, en novembre dernier : "Il y a une concurrence importante au poste de Dayot Upamecano. Il a fait de bonnes choses avec nous, il est dans une période un peu moins bien. Il peut toujours faire mieux, il le reconnaît,, il enchaine beaucoup de matchs."Celui qui évoluera au Bayern Munich à partir de cet été , a aussi abordé son départ de la France et de Valenciennes. Une décision prise très jeune mais qui était, pour lui, la meilleure. "J'ai choisi ce qui me semblait être le mieux pour moi sur le plan sportif. Pareil pour ma famille.. Finalement, je prends l'avion pour aller voir sur place, et là, je suis choqué de tout ! J'ai vu plein de jeunes qui parlaient déjà tous allemand. J'ai demandé comment ils avaient appris aussi vite, ça m'a motivé. Les installations étaient magnifiques", a jugé Upamecano.L'international français âgé de 22 ans a aussi développé un aspect de son caractère :J'aime prendre mon temps, observer, prendre du recul, regarder ce qu'il se passe d'abord, réfléchir, écouter. Je suis réfléchi, j'aime écouter avant de parler."