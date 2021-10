La Coupe du monde ? C'est fait et refait. L'Euro ? Pareil. Jeux Olympiques, Coupe des confédérations ? Les cases sont cochées... La liste est longue des trophées remportés par l'équipe de France. Au lendemain d'une première Ligue des nations gagnée aux dépens de l'Espagne (2-1), les hommes de Didier Deschamps ont ajouté une ligne supplémentaire à un palmarès qui fait désormais figure d'exception en Europe.



Et pour devenir la première, la France ne s'est pas contentée de tout gagner avec son équipe A. Les jeunes ont également fait le boulot. Comme le rappelle RMC, les U20 ont aussi remporté un Mondial, tout comme les U17. Ces derniers ont aussi validé un Euro, une compétition que les U19 et U21 ont également remportée.

Et au niveau mondial ?

Le média rappelle que si aucune nation européenne n'est capable de rivaliser, le Brésil et l'Argentine font en revanche jeu égal au niveau mondial. Il faut cependant pour cela considérer que la Copa America a la même valeur qu'un Euro.