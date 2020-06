Bleus : Un match à Marseille à l’automne ?

Depuis la demi-finale du Championnat d’Europe 2016 entre les Bleus et l’Allemagne, l’équipe de France n’a plus foulé la pelouse de l’Orange Vélodrome. Et selon les informations de La Provence, les Bleus pourraient faire leur retour dans l’enceinte du boulevard Michelet très prochainement. Dans son édition du jour, le quotidien régional nous apprend que l’équipe championne du monde devrait disputer un match à Marseille à l’automne prochain. Le match en question pourrait être un match amical ou un match de Ligue des Nations face à la Suède ou au Portugal.

Seulement 15 rencontres à l’Orange Vélodrome

Si cette information s’avère être exacte, l’EDF pourrait disputer sa 16eme rencontre dans l’enceinte phocéenne. Si le stade de l’Huveaune fut la première enceinte sportive marseillaise à accueillir les Bleus en 1921, l’Orange Vélodrome, a par la suite, accueilli 15 rencontres de la sélection française durant son histoire. Si des matchs de légende ont eu lieu dans la cité phocéenne comme la toute récente demi-finale de championnat d’Europe France-Allemagne en 2016 où la demi-finale mémorable entre la France et le Portugal lors de l’Euro 1984, l’équipe de France a connu quelques situations cocasses lors de ses déplacements à Marseille.Comme lors de la réception de l'Argentine en 2009. Un match particulier qui avait vu une bonne partie du public soutenir l’Argentine de Léo Messi et de Diego Maradona ce soir-là. Onze ans après cet événement, nul doute que les Marseillais, auront cette fois-ci à coeur de venir soutenir les derniers champions du monde en titre.