Bleus : Un hommage sera rendu à Hidalgo le 26 juin

Un dernier salut sera organisé afin d'honorer la mémoire de Michel Hidalgo, décédé le le 26 mars 2020, en pleine période du premier confinement lié à la pandémie du Covid-19. L'ancien sélectionneur des Bleus n'avait pu avoir droit à un véritable hommage vu le contexte à l'époque et vraisemblablement, le tir va être corrigé, le 26 juin prochain à Marseille. En effet, comme le relate L'Equipe, le club des internationaux de football, présidé par Jean Tigana, désire organiser une journée hommage en l'honneur du natif de Leffrinckoucke.

Les champions d'Europe 1984 et les joueurs présents lors du Mondial 1982 attendus

Ainsi, une première réunion est prévue dans les loges du stade Orange Vélodrome avant de voguer vers la nécropole des Vaudrans et d'y déposer les cendres de l’ancien technicien. La date n'a pas été choisie au hasard car c'est une référence au 27 juin 1984. Ce jour-là, l'équipe de France de Michel Hidalgo avait su décrocher le premier titre international majeur de son histoire, l'Euro face à l'Espagne (2-0) grâce à des réalisations de Michel Platini et Bruno Bellone. Dans l'optique de rendre un hommage appuyé à l'ancien coach des Bleus, le club des internationaux de football espère la présence de l'ensemble des champions d'Europe 1984 et celle des joueurs retenus pour la Coupe du Monde 1982, disputée en Espagne et lors de laquelle la France s'était hissée en demi-finales, s'inclinant contre l'Allemagne de l'Ouest.