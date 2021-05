Dans des propos accordés à L'Equipe dans son édition de ce jeudi, Corentin Tolisso évoque sa convocation le 18 mai dernier pour participer au prochain Euro avec les Bleus. Une convocation qui a été très stressante pour lui. "La case du 18 mai, je l'ai cochée dès que je l'ai connue, raconte-t-il. Ce jour-là, on était en quarantaine avec le Bayern, pour finir le Championnat. Au début, quand Lucas (Hernandez) me disait : 'On va regarder la liste ensemble', je lui répondais que non, je la regarderais tout seul. J'appréhendais. Et puis, un documentaire sur le Bayern est en cours de réalisation avec Amazon, qui nous a demandé si on pouvait regarder la liste ensemble, les quatre internationaux français, avec Javi Martinez. J'ai accepté et on peut voir que je suis stressé."

Le soulagement pour Tolisso

Dernier milieu appelé par l'ordre alphabétique, Tolisso a été finalement soulagé. "Je savais que c'était par ordre alphabétique. Si j'y étais, c'était dans les derniers. Le sélectionneur commence par les prénoms : Paul (Pogba), NG (Kanté), Adrien (Rabiot)... Puis quand il dit Thomas (Lemar), je vois Kingsley baisser la tête car il a peur pour moi, dévoile encore Tolisso. Puis c'est au tour de Moussa Sissoko et Kingsley baisse encore plus la tête. Il pensait que c'était mort. Seulement, on ne savait pas combien de milieux seraient convoqués. Moi, je savais que je serais le dernier si je devais être pris. Alors, tant que je ne voyais pas écrit "attaquants", j'y croyais. Et mon nom est apparu. On a explosé de joie. On savait que Kingsley, Ben (Pavard) et Lucas seraient dedans. Pour moi, il y avait plus de doutes."