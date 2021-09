Bleus : Tchouaméni a convaincu

C’était l’une des surprises de la composition de Didier Deschamps, samedi soir à Kiev. Pour ce nouveau match des éliminatoires de la Coupe du monde, trois jours après un piteux match nul contre la Bosnie à Strasbourg (1-1), le sélectionneur tricolore, privé des services de Kylian Mbappé, touché au mollet droit et reparti à Paris, a laissé Karim Benzema et Raphaël Varane sur le banc au coup d’envoi, et offert sa toute première titularisation chez les Bleus à Aurélien Tchouaméni.



Contre les Bosniens, il avait déjà fait débuter Jordan Veretout, et lancé le Monégasque à la pause. Au relais d’un Thomas Lemar transparent, Tchouaméni avait pu laisser entrevoir toutes ses qualités. Et en Ukraine, il a tout simplement été le meilleur joueur tricolore lors de cette nouvelle sortie décevante des champions du monde qui, après avoir concédé l’ouverture du score juste avant la pause, ont égalisé par Anthony Martial dès la reprise, mais ont dû se contenter d’un nouveau match nul (1-1), enchaînant une cinquième rencontre consécutive sans victoire.

Il a tout pour s'installer

Associé à Paul Pogba et Adrien Rabiot dans l’entrejeu, l’ancien Monégasque a fait ce qu’il sait faire : du pressing énergique, de l’impact mais aussi de belles anticipations. Offensivement, il n’a pas cherché à se compliquer la vie et pourrait parfois plus dépasser sa fonction, même si c’est plus le rôle de Pogba, moins en vue samedi soir. Il livre au final une prestation aboutie après avoir donc connu sa deuxième sélection, comme Veretout mais aussi Moussa Diaby, entré en jeu avec Benzema à la 64e minute.



Et s’il a profité des absences de N'Golo Kanté et de Corentin Tolisso pour être appelé et jouer lors de cette trêve internationale, Aurélien Tchouaméni a montré lors de ses deux apparitions qu’il a tout pour s’installer dans ce groupe. Et à 21 ans, il a tout l’avenir devant lui.