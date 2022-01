Bleus : Saliba "rêve" de l'équipe de France

Élément important de la meilleure défense de Ligue 1 (seulement 16 buts encaissés pour l'Olympique de Marseille) William Saliba a un rêve dans la tête. Le défenseur central prêté par Arsenal à l'OM espère se voir vêtir le maillot des Bleus et l'a confié ce jeudi au micro de RMC Sport. À 20 ans, celui qui a été titularisé à 20 reprises en Ligue 1 par Jorge Sampaoli s'est montré lucide sur ses chances compte tenu de la concurrence à son poste. "Je suis français, je suis actuellement avec les Espoirs (5 matchs joués, ndlr). Les Bleus, c’est un rêve, un objectif, on ne va pas se le cacher. À mon poste, il y a une forte concurrence", a-t-il affirmé lors de l'émission 'Rothen s’enflamme'.

"Je vais tout donner et au moins être le plus régulier possible"

🗣💬 "C'est un rêve, c'est un objectif. Je vais tout donner et être le plus régulier pour être dans la liste."

🇫🇷 William Saliba, défenseur de l'OM, ne cache pas qu'il caresse le doux rêve d'être un jour appelé en équipe de France. #RMCLive pic.twitter.com/T5tMDCrDou



— Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 27, 2022

Pour le natif de Bondy, il n'est pas nécessaire de se mettre trop de pression sur les épaules. "Ceux qui sont déjà là-bas sont de très grands défenseurs. Et puis il y a des jeunes qui frappent à cette porte., a argumenté le joueur.Saliba a refusé de placer la barre trop haute concernant ses attentes, avec à l'esprit un épisode qui l'a marqué un peu plus tôt dans la saison. "Lors de la liste avant la Lazio (le 4 novembre),C’est un objectif mais il y a beaucoup de joueurs. Je vais travailler pour ça car ça reste un rêve", a clamé le défenseur central de l'OM. Dans le cadre du rassemblement de novembre et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait dévoilé sa liste pour les rencontres face au Kazakhstan (8-0) et la Finlande (0-2) sans Saliba.