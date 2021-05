Bleus : Sakho et le trio Benzema-Griezmann-Mbappé

May 19, 2021 23:35 Mamadou Sakho, le défenseur de Crystal Palace, salive d'avance de l'association possible entre Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sous le maillot de l'équipe de France. Pour lui, il s'agit sur le papier de "la meilleure attaque du monde".