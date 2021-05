S'il n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis six ans, Karim Benzema n'en brille pas moins avec le Real Madrid. De plus en plus à son avantage avec les Merengue, l'attaquant tricolore n'est pas pour autant rappelé par un Didier Deschamps qui refuse de s'exprimer sur le sujet. De son côté, Arsène Wenger estime que Karim Benzema mérite amplement une place en bleu.



A l'occasion d'un entretien donné ce samedi au média espagnol Efe, celui qui est désormais directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA, a livré son sentiment sur la situation de KB9 vis-à-vis de l'équipe de France : "Cela ne dépend pas de la qualité de son football. C'est dû à un problème que je ne connais pas. Mais il mérite à 100% de jouer l'Euro, croyez-moi. Il jouerait dans n'importe quelle équipe du monde. Il joue au Real Madrid depuis plus de dix ans. Peu de joueurs peuvent s'en vanter."

Deschamps droit dans ses bottes

Un soutien de plus pour Karim Benzema, mais celui-ci comme les autres ne devrait pas faire ciller Didier Deschamps qui a déjà une liste quasi complète en tête et qui compte bien participer à l'Euro, pour peut-être y briller, sans l'attaquant du Real Madrid.