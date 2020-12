Bleus - Papin encense Benzema : "Le meilleur de sa génération"

Karim Benzema est depuis quelques années maintenant un argument considérable dans les performances du Real Madrid. Cette saison, sous la direction de Zinédine Zidane, il a disputé 13 rencontres en Liga, toutes en tant que titulaire, et a affiché une forme étincelante, symbolisée par son bilan de 8 buts et 5 passes décisives en faveur du champion d'Espagne en titre. À la suite du doublé décisif du joueur face à l'Athletic Bilbao, le 15 décembre dernier (3-1), l'entraîneur avait été très élogieux, désignant Benzema comme "le meilleur attaquant français de l'histoire", valorisant que l'ancien attaquant de l'OL "a toujours démontré que ce n'est pas un 9 pur, il ne pense pas qu'à marquer. C'est pour ça qu'il me plaît tant, je l'adore, il n'a pas que les buts en tête."





Dans les colonnes de L'Equipe, Jean Pierre Papin (54 sélections, 30 buts en équipe de France), a été sondé sur la place de Benzema parmi les meilleurs attaquants des Bleus. Conscient de la régularité du joueur de 33 ans au plus haut niveau, il a affiché sa grande estime : "Karim Benzema est le meilleur de sa génération, et de loin, par rapport à son jeu, très complet. J'aime sa finition, sa façon de participer aux actions de son équipe, à leur création. Il n'est pas là que pour marquer des buts, il est là pour faire vivre l'animation offensive de sa formation. Sa longévité au Real Madrid est inouïe", a commenté Papin, le plaçant en numéro 3, derrière lui-même et Bernard Lacombe, "le plus grand".

"S'il était champion du monde avec l'équipe de France..."

Bernard Lacombe, justement, a aussi dû répondre à L'Equipe. Si il a refusé d'établir une hiérarchie des meilleurs attaquants français de l'histoire, il a souligné que le profil de Benzema était proche de celui de David Trezeguet. Puis, il a ajouté : "Mais quand Florentino Pérez a dit que Karim est à la fois Ronaldo et Zidane, il ne dit pas n'importe quoi.