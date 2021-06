Bleus : Mbappé va gagner le Ballon d'Or grâce aux critiques selon Rami

"Un enfant qui découvre ce monde"

Attendu lors du Championnat d'Europe avec les Bleus, Kylian Mbappé n'a pas su se montrer à la hauteur de la compétition, au sein d'une équipe de France trop irrégulière. Face à la Suisse en huitièmes de finale, le natif de Bondy a manqué un penalty décisif lors de l'élimination de la sélection tricolore ( (3-3, 4-5 aux t.a.b.). Forcément sous le feu des critiques depuis, l'attaquant pourrait rebondir grâce à celles-ci, selon Adil Rami. Le champion du monde 2018 s'est confié au micro de RMC Sport, ce mercredi soir au sujet du tournoi réalisé par"Son penalty arrêté quelque part, c'est plutôt bien pour lui. Il va devoir passer par ces moments-là, tomber, échouer, se faire critiquer, pour gagner en maturité et comprendre ce qu'est le football., a estimé le défenseur central de 35 ansPrésent en Russie il y a trois ans aux côtés de Mbappé, Rami n'a pas observé d'évolution dans l'attitude du joueur même si il a reconnu qu'elle pouvait agacer "parce qu'il veut tout tirer, se mettre en avant et faire comme son idole (Cristiano Ronaldo) et les grands joueurs."Rappelant la nécessité pour Mbappé de gagner en maturité en raison de ses 22 printemps, Rami a conclu son propos en expliquant que la communication du joueur n'avait pas forcément été idéale dans le passé.Il a moins le droit à l'erreur que d'autres, parce qu'il a fait ces erreurs de communication en disant qu'il se foutait de l'âge. La réalité, c'est qu'il a 22 ans."