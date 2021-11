Qu'il semble loin désormais cet été 2021 où Kylian Mbappé occupait la une des médias pour d'autres raisons que sa réussite et son talent. Auteur du tir au but manqué et synonyme d'élimination des Bleus face à la Suisse, en huitième de finale de l'Euro, l'attaquant tricolore avait ensuite beaucoup fait parler du côté du marché des transferts avec des envies de départ vers le Real Madrid affichées mais contrariées par un PSG intransigeant. Quelques mois plus tard, le Français rayonne.



Au micro de Téléfoot, Kylian Mbappé est revenu sur ces moments compliqués et sur sa façon de se remettre dans le sens de la marche : "Ce qui m'est arrivé cet été, ça m'a forgé. Après le penalty manqué et le non-transfert, ça teste votre mentalité et vos limites. Je suis humble, et déterminé à faire de grandes choses cette saison."

Bien dans sa vie personnelle



Quant à sa prise de parole dans les médias il y a quelques mois, Mbappé concède avoir retrouvé de l'air : "Libéré je ne sais pas. Mais vider son sac après toutes les fausses rumeurs et les non-dits, ça aide. Je suis beaucoup mieux physiquement et aussi dans ma vie personnelle, ça aide. [...] Je sais ce que je suis capable de faire. Je me suis réfugié dans le travail. Il faut savoir se remettre en question. Ce n'est pas toujours la faute des autres."



