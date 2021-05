Bleus - Matuidi : "Si on appelle le soldat Blaise, il sera là"

L'option d'un retour considérée par Deschamps ?

. Au sein de la franchise créée par son ancien partenaire au PSG, David Beckham, le milieu de terrain prend du plaisir, même si les résultats ne suivent pas (2 victoires en 6 matchs de MLS cette saison, ndlr). Toutefois, le natif de Toulouse est certain de la pertinence de son choix. "Ça a vraiment été la bonne décision, pour le projet sportif et de vie. L'équipe est bien meilleure, le coach (Phil Neville) a tout gagné comme joueur aussi (sous le maillot de Manchester United), donc c'est une très bonne expérience. Et puis, David (Beckham), comme propriétaire, est à 100 % dans l'équipe. Je veux gagner un trophée sur un autre continent", a-t-il affirmé ce mardi dans un entretien accordé à L'Equipe.Alors que ce mardi soir, Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs retenus pour le championnat d'Europe, Matuidi, qui n'a plus été appelé depuis octobre 2019, a reconnu songer au maillot de la sélection tricolore., a-t-il glissé. L'hypothèse d'un possible retour avec les Bleus a été évoquée par RMC Sport. La source indique que le cas de Matuidi a été abordé jusqu'à ce mardi matin et pourrait être intéressant dans l'optique de posséder un joueur d'expérience dans le groupe. La réponse devrait tomber aux alentours de 20h20.