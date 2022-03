Bleus : Les réactions après France - Afrique du Sud

𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 ! 🖐⚽️



: "Le score aurait pu être plus important. Il y a eu énormément d’occasions, les poteaux. C’est un match complet. J’ai donné du temps de jeu sur ces 2 matchs. On continue notre route, les joueurs se font plaisir et en donnent aussi. Je suis content.: "Je me sens bien, très bien sur le terrain. J’ai pris beaucoup de plaisir sur le terrain avec les copains, je pense qu’on en a donné. C’est bien de faire 2 victoires sur le rassemblement. (Le record de Thierry Henry à 51 buts en sélection alors que Mbappé en compte 26) "Bien sûr (que cela est un objectif, ndlr). J'ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club. Il y a encore un long chemin.On va continuer de se préparer pour le Mondial".: "On savait qu'il y avait une vraie différence de niveau entre les deux équipes. Comme je l'avais dit la veille du match, le résultat n'était pas important. Notre équipe est jeune et elle n'a pas l'expérience de la France. Ce sont les champions du monde. On s'est battu. On a fait ce qu'on avait à faire. Mais encore une fois, il y avait trop de différences. Ce n'est pas une honte de perdre contre cette équipe, même avec ce score de 0-5.L'équipe n'a pas la qualité pour faire jeu égal avec la France. Comme je l'ai dit lundi, ce n'était pas non plus une bonne nouvelle pour nous que Mbappé joue. Je ne suis pas content de mon collègue français. J'aurais préféré qu'il le fasse évoluer vendredi plutôt que ce soir.