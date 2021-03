Bleus : Le Graët aimerait voir Mbappé aux JO

Noël Le Graët, le président de la FFF, s'est exprimé sur une possible participation de Kylian Mbappé aux Jeux olympiques. Pour rappel, le tournoi olympique de football se déroulera du 21 juillet au 7 août, à Tokyo. Ce mercredi, de passage à la Ligue de Paris pour évoquer sa propre succession à la tête de la FFF, le Breton a exprimé son opinion.



"Est-ce que j’ai envie de le voir rester en France? Évidemment. La preuve, j’aimerais même qu’il aille aux JO, vous voyez comme on est exigeants. C’est un garçon qui progresse tellement, qui est sérieux… Bien entendu que j’aimerais qu’il reste au PSG. C’est un peu l’idole de tous les jeunes aujourd’hui", a-t-il indiqué dans un entretien accordé à RMC Sport. Par la suite, il a continué son propos après une relance sur le thème, étant moins certain de lui-même : "Les JO? Je n’en sais rien, en tout cas lui, quand on lui pose la question, il dit 'oui, si on peut'. Mais c’est difficile entre les matchs de l’équipe de France et ceux du PSG s’ils vont loin (en Ligue des Champions, ndlr). Mais j’ai trouvé très sympa qu’il dise ça".

Zidane serait un "bon candidat" afin de succéder à Deschamps à la tête des Bleus

Il est à noter que Kylian Mbappé sera mobilisé par l'Euro avec les Bleus de Didier Deschamps, du 11 juin au 11 juillet prochain. Ce sera l'occasion de tenter d'obtenir un nouveau doublé Mondial-Euro, comme en 1998 et 2000 Par ailleurs, le cas de Zinédine Zidane comme possible sélectionneur des Bleus a été évoqué par le président de la FFF, alors que le contrat de Didier Deschamps a été prolongé jusqu'en 2022. "Le Qatar, c’est dans un an et demi. Je pense que la réponse appartiendra presque à Didier. Comment lui voit son avenir ? Parce que trouver meilleur que lui à son poste… Donnez-moi des noms…, a-t-il glissé à Eurosport.