Il a disputé seize matchs avec les Bleus et a inscrit cinq buts en 624 minutes passés avec le maillot de l'équipe de France sur les épaules. Mais depuis un superbe doublé claqué en amical face à l'Allemagne (2-2, le 14 novembre 2017), l'ancien de l'Olympique Lyonnais n'a plus jamais été appelé par Didier Deschamps. Un choix du sélectionneur national que n'a jamais compris Alexandre Lacazette.

C'est ce qu'il a confié ce dimanche au micro de Téléfoot : "J'ai mis ce doublé, et après c'est le mystère. On ne peut pas me reprocher d'avoir été nul. Ça n'a pas matché, c'est le mot juste. Je ne ferme pas la porte, mais on y pense de moins en moins au bout d'un moment. Après, s'il y a un appel ou si je suis convoqué, j'irai parce que ça fait toujours plaisir de jouer avec l'équipe de France. Mais je n'y crois plus vraiment."

La prochaine priorité pour Alexandre Lacazette sera de se trouver une nouvelle destination puisque son contrat avec Arsenal prendra fin en juin 2022, lui qui ne devrait pas poursuivre l'aventure avec les Gunners.