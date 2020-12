Bleus - Kanté élogieux envers Ronaldo

Dans sa carrière, N'Golo Kanté n'a pas commencé par les clubs les plus prestigieux de la planète. D'abord à Boulogne (2012-2013), puis à Caen (2013-2015), avant de faire le grand saut vers la Premier League et Leicester (2015-2016), avant de finalement, se stabiliser du côté des Blues de Chelsea, depuis. Joueur indispensable dans ses équipes, il est aussi très réservé dans la vie. Il le sait et en a parlé dans un entretien accordé à la FFF. "Des défauts, il y en a, je vous assure mais c’est difficile de parler de soi. On va dire que c’est mon défaut : je ne sais pas parler de moi ni de mes proches. Enfin, qualité ou défaut, à vous de le dire", a expliqué le natif de Paris. Sa vision du football, elle, est très claire, et valorise le collectif, plutôt que l'individuel. "Mon geste préféré ? Celui qui se termine sur un but. Cela peut être une passe décisive ou une frappe qui le provoque. Mais j’aime aussi tout autant une action défensive qui aide l’équipe. J’ai appris à aimer ce qui est utile pour le collectif."



Ronaldo, une référence pour Kanté

En outre, il a parlé du joueur qui l'a le plus impressionné. Une légende qu'il n'a pas pu affronter. "Ronaldo, le Brésilien. Je mettais des DVD de ses buts dans l’ordinateur et je regardais ça. Avec l’apparition de plateformes comme Dailymotion ou YouTube, j’ai aimé visionner ses gestes, sa technique, son aisance. C’est un joueur que j’ai beaucoup apprécié avec Maradona", a commenté N'Golo Kanté. Titularisé à 13 reprises par Frank Lampard avec Chelsea cette saison en Premier League, il a délivré 1 passe décisive et disputé 1164 minutes de jeu avec les Blues.