Bleus : Guendouzi espère "s'inscrire dans la durée" en sélection

Un soutien pour Benzema dans la course au Ballon d'Or

Convoqué à plusieurs reprises chez les Bleus, Mattéo Guendouzi n'a pas encore débuté sous le maillot de l'équipe de France. Avant les deux rencontres des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan (samedi) et la Finlande (mardi), le milieu de terrain de l'OM a affirmé certaines ambitions en conférence de presse. Conscient de la concurrence accrue à son poste (Kanté, Rabiot, Tchouaméni, Veretout...), il s'est estimé prêt à avoir du temps de jeu, selon les désirs de Didier Deschamps. "C'est vrai que j'en suis à pas mal de sélections, j'espère avoir mes premières minutes, ce serait un rêve de gamin, c'est déjà une immense fierté d'être dans le groupe, je suis prêt pour ça", a-t-il expliqué dans des propos retranscrits par RMC Sports, avant de continuer sur la même lignée :Observateur avisé des autres matchs, il a témoigné son soutien envers Karim Benzema dans la course au Ballon d'Or, qui sera décerné le lundi 29 novembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. "Est-ce que Benzema mérite? Il est exceptionnel, on voit tout ce qu'il fait depuis de très nombreuses années, ce qu'il fait au Real, c'est magnifique. Il apporte aussi beaucoup à l'équipe de France, il est très important pour nous., a confié le natif de Poissy.





Son objectif principal demeure d'être un élément régulier en équipe de France, alors qu'il s'impose cette saison sous le maillot de l'OM avec 12 titularisations en 13 matchs de Ligue 1. "J'espère m'inscrire dans la durée, faire le plus de sélections possibles, gagner des trophées avec la sélection. Le plus important c'est de s'inscrire dans la durée", a affirmé le milieu de terrain, qui partage la même ambition concernant son futur avec le club phocéen. Forcément, pour lui, ce sera spécial d'évoluer au Parc, mais il a confié son espoir de voir les Bleus soutenus par le public samedi, alors qu'une victoire face au Kazakhstan serait synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2022 : "Le Parc des Princes, c'est le stade du PSG, on y est avec l'équipe de France, on aura à cœur de gagner là-bas. J'espère que les personnes qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous."

Guendouzi rêve de faire ses grands débuts