Bleus - Giroud : "J’ai un statut en équipe de France"

Un statut, mais pas de passe-droits pour Giroud



Olivier Giroud est appelé chez les Bleus en remplacement de Karim Benzema, forfait. #FiersdetreBleus https://t.co/LmWjTCG2bK

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2022

La brouille avec Mbappé ? "C'est réglé, c'est terminé"

Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (46 réalisations en 110 sélections), Olivier Giroud a été très heureux samedi. En raison du forfait de Karim Benzema pour les matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (vendredi à 21h15) et l’Afrique du Sud (mardi 29 à 21h15), l'attaquant de l'AC Milan a eu la nouvelle de son retour en sélection de la voix de Didier Deschamps., a-t-il confié dans un entretien accordé au Parisien.Ainsi, après neuf mois d'absence en sélection, l'attaquant de l'AC Milan a suivi avec attention la conférence de presse tenue par Deschamps, lundi. Le sélectionneur national a notamment évoqué le fait qu'il était compliqué d'avoir un statut moins important, quand on a connu un rôle majeur comme a pu le faire Giroud, vice-champion d’Europe en 2016 et champion du monde en 2018. "Une chose est sûre : ma détermination d’apporter quelque chose aux Bleus reste intacte. Après, le coach fait ses choix., a glissé Giroud.Performant sous le maillot de l'AC Milan, qui trône en tête de Serie A avec 3 points d'avance sur Naples, Giroud s'est confié sur la brouille avec Kylian Mbappé lors de la préparation au dernier Euro. Après le match amical face à la Bulgarie (3-0), il avait été sondé sur sa prestation discrète malgré son doublé et avait expliqué que "des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas". Une attaque prise alors de façon personnelle par Kylian Mbappé. "Je n’en ai pas reparlé là. J’avais mis les choses au point dès le lendemain du match. C’est réglé, c’est terminé. Cela a duré deux jours, après on est passé à autre chose. C’était durant la préparation de l’Euro., a-t-il expliqué. Par ailleurs, une conversation est prévue entre Didier Deschamps et le joueur à propos de sa position dans la hiérarchie des attaquant des Bleus.