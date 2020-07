Bleus : Deschamps n’exclut pas de prolonger et ne s’inquiète pas pour Griezmann

🚨⚽ Didier Deschamps sur @RTLFrance : « Après le mondial au Qatar, ça fera plus de dix ans à la tête des bleus, je suis fier. Je n’exclus rien pour mon futur. Pour le moment, je ne me vois pas dans les instances. J’ai besoin de l’adrénaline du terrain. » #EDF pic.twitter.com/Bke6w3ff0a

Deschamps : « Je n’exclus rien pour mon futur »

Deschamps sur Griezmann : « Je n'ai pas le moindre doute sur ce qu'il est capable de faire »

Didier Deschamps a effectué son retour médiatique, dimanche en fin de journée. Au micro de RTL, le sélectionneur de l’équipe de France, qui n’a plus joué depuis le 17 novembre 2019 (2-0 en Albanie), a fait le tour de l’actualité et évoqué son cas, comme celui d’Antoine Griezmann, son meilleur attaquant. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a prolongé l’an passé son contrat jusqu’en décembre 2022, soit jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar. Cela fera ainsi plus de dix ans à la tête des Bleus pour Deschamps, nommé en 2012.Ira-t-il encore au-delà ? « Si je vais jusqu’au bout comme c’est prévu, ça fera un peu plus de dix ans à la tête des Bleus, je suis fier. C’est déjà beaucoup. Je n’exclus rien pour mon futur. Aujourd’hui, je ne vais pas dire non. Je ne me soucie pas de mon lendemain, ça n’a jamais été le cas. Même dans les moments difficiles. Et j’en ai eu pour être là aujourd’hui. La première épreuve compliquée, c’était le match de barrage contre l’Ukraine (fin 2013). Je ne serais certainement pas là aujourd'hui si ça ne s’était pas passé comme cela s’est passé. Je le vis tranquillement, sereinement », a expliqué Didier Deschamps sur la radio. « Je ne me vois pas dans les instances, j’ai besoin de l’adrénaline sur le terrain », a-t-il dit également.Le patron des Tricolores a également évoqué la situation difficile d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Deschamps ne s’est pas montré inquiet pour son attaquant. « Le club, je ne le connais pas de l'intérieur. Antoine, je n'ai pas le moindre doute sur ce qu'il est capable de faire ni sur sa capacité de donner aux autres. La qualité d'Antoine ne se discute pas. Il a pu, comme d'autres à un moment... Il y a eu Olivier Giroud qui ne jouait plus pendant un moment. Là on n'en parle plus, et c'est Antoine... Tous les joueurs ont une période dans l'année où ça peut être plus compliqué », a lâché le Champion du monde 1998 comme joueur et Champion 2018 comme coach. « Il a la qualité footballistique et il a le mental pour ça », a-t-il ajouté au sujet de « Grizou » qui a du mal à s’acclimater au Barça durant l’exercice 2019-2020.