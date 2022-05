Bleus : Deschamps explique les choix de sa liste

Dembélé absent en raison de la concurrence, Camavinga valorisé



Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 🙌

Le calendrier de ce gros rassemblement 💪

03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰

06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷

10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷

13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n



D’autres éléments offensifs préférés à Giroud

Une surprise répondant à une logique sportive. Ce jeudi, Didier Deschamps a retenu 24 éléments pour les matchs de Ligue des nations du mois de juin face au Danemark (3 juin), la Croatie (6, 13) et l'Autriche (10). Boubacar Kamara, le milieu de terrain de l'OM, a lui été sélectionné en raison de ce qu'il "réalise avec son club", a glissé Deschamps, dans des propos retranscrits par L'Equipe. Puis de continuer : "C'est lié aussi à l'absence d'autres joueurs. Avec la blessure de Paul (Pogba) qui est encore en phase de récupération. Il n'aura pas joué de match depuis sept semaines (...)Ousmane Dembélé, lui, n'en sera pas. "", a commenté le sélectionneur national à propos de l'élément du FC Barcelone. Convoqué avec les Espoirs de Sylvain Ripoll pour la campagne de qualification pour l'UEFA Espoirs 2023, Eduardo Camavinga a été valorisé par Deschamps. Plutôt habitué à entrer en jeu avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti, l'ancien joueur de Rennes apporte du "peps" et de l'"énergie", aux yeux du natif de Bayonne. "Il fait partie des joueurs qu'on regarde. Pour une première saison au Real, en tenant compte de la concurrence, il a amené beaucoup de détermination", a jugé le sélectionneur.Contrairement au rassemblement du mois de mars, lors duquel Olivier Giroud avait été appelé pour combler au forfait de Karim Benzema, l'attaquant de l'AC Milan n'a pas été sélectionné. Les 2 buts inscrits par le joueur face à la Côte d'Ivoire (2-1) et l'Afrique du Sud (5-0), n'ont pas eu d'influence. "Je vous laisse libre de vos conclusions hâtives.", a répondu Deschamps, dans des propos retranscrits par L'Equipe. Il faudra donc patienter afin d'être fixé définitivement sur le cas de Giroud chez les Bleus, même si la liste de ce jeudi a dessiné une tendance forte...