Bleus : Deschamps et Zidane en froid

Zinédine Zidane et Didier Deschamps ont connu des trajectoires quasi similaires durant leurs carrières respectives. Et pendant longtemps, ils ont partagé le même maillot, que ce soit en club ou en sélection. Ces deux champions étaient proches, même s’ils n’ont jamais été de véritables amis. Mais depuis quelques temps « le lien s’est distendu » entre eux. Et, d’après ce que rapporte L’Equipe dans son édition du jour, c’est en grande partie à cause de Christophe Dugarry.



"Duga" entretient une amitié profonde avec l'ancien entraîneur du Real Madrid. Et l’ex-attaquant de Bordeaux n’est plus en bons termes avec le patron des Bleus depuis qu’il a osé le critiquer pendant le Mondial 2018 en déclarant que le sélectionneur « prenait en otage en équipe de France ». Les deux hommes s’évitent et implicitement, il n’y a donc plus trop d’occasions pour "ZZ" ou "DD" de se voir. Ou même se parler.

Deschamps a raté le mariage de Zidane

Deschamps a raté la dernière réunion de France 98 qui a eu lieu en décembre 2021. Et on peut deviner pour quelle raison. L’entraîneur des Bleus n’a pas non plus répondu à l’invitation du célèbre numéro 10 lorsque ce dernier a fêté son 50e anniversaire en juin dernier. Mais, à ce moment-là, il avait une bonne excuse. Son père venait de décéder et il n’avait pas trop la tête à ce genre de cérémonies.



Deschamps et Zidane sont donc moins complices qu’avant, mais cela ne les empêche pas de continuer à se respecter. Et ce même si l’un lorgne le poste de l’autre. Certes, Deschamps n’apprécie pas trop d’être poussé vers la sortie et il l’a fait savoir, mais cela n’altère en rien l’estime qu’il a envers son ancien compère à la Juventus. Et cet état de faits n’est pas prêt de changer.