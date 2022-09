Bleus : Deschamps espère que Benzema sera Ballon d'Or

Qui succédera au palmarès du Ballon d'Or à Lionel Messi, septuple vainqueur du trophée ? Pour le savoir, il faudra encore attendre un peu. En effet, c'est lors d'une cérémonie, qui aura lieu dans trois semaines au Théâtre du Châtelet, que le vainqueur de la tant convoitée récompense individuelle sera officiellement annoncé. D'ici le 17 octobre prochain, de nombreux débats devraient animer les discussions ces prochains jours au sujet de qui sera le 66eme lauréat du Ballon d'Or. En attendant, une chose est sure : Messi ne conservera pas sa récompense en 2022, lui qui est absent de la liste des 30 nommés dévoilée le 12 août dernier. Parmi les favoris, Karim Benzema semble le mieux placé pour succéder à l'Argentin du Paris Saint-Germain. A ce sujet, le Brésilien Kaka a dégainé ce week-end. « Je pense qu'il est le grand favori, même si on ne peut jamais dire à 100 % qu'il va gagner. Karim est maintenant un joueur très complet et le prix serait mérité », a notamment déclaré le Ballon d'Or 2007, à Marca.

Benzema, « un atout important » pour les Bleus

Pour sa part, en conférence de presse, Didier Deschamps a une nouvelle fois été invité à donner son avis après la défaite des Bleus au Danemark dimanche soir (2-0), en Ligue des nations. « J'espère que ce sera lui (Karim Benzema) car il le mérite (le Ballon d'Or) au vu de sa saison sportive avec son club, où il a gagné des titres importants, et puis avec nous aussi. L'automne dernier, il était là pour remporter la Ligue des nations, a tenu à rappeler le sélectionneur français, à propos de son attaquant. Depuis des années, il fait partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Je pense qu'il est très bien positionné et je serais très heureux pour lui qu'il ait cette récompense. Il en a déjà eu une à travers la Ligue des champions. C'est forcément un atout important pour nous par rapport à notre objectif en Coupe du monde. » Actuellement blessé, le joueur du Real Madrid espère un retour sur les terrains ce week-end face à Osasuna.