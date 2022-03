Bleus : Deschamps confirme Maignan comme titulaire contre l'Afrique du Sud

L'équipe de France pourra s'appuyer sur au moins une nouveauté par rapport à sa dernière sortie, et la victoire face à la Côte d'Ivoire à Marseille (2-1). Ce lundi en conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué l'amical face à l'Afrique du Sud, qui se déroulera mardi soir à Lille (21h15). Cette rencontre sera la dernière avant le tirage de la Coupe du monde 2022, prévu vendredi, mais également l'occasion de voir Mike Maignan dans les buts à la place de l'habituel titulaire, Hugo Lloris.

"Oui, il sera titulaire, il débutera demain", a confié le sélectionneur national, qui a valorisé le niveau démontré par l'ancien élément des Dogues en Serie A : "Il est dans une progression constante, ce qu'il réalisait à Lille, ce qu'il est capable de réaliser à Milan... C'est une très bonne chose. Je vous avais dit que c'était pour moi le moment de voir le maximum de joueurs en action, les gardiens en font partie. Mike c'est la force tranquille avec un caractère de leader", a jugé Deschamps dans des propos relatés par RMC Sport.



Des doutes autour des présences de Pogba et Tchouaméni

Mbappé est "radieux, souriant" avec les Bleus

En ce qui concerne le secteur du milieu de terrain, le natif de Bayonne devrait avoir du travail. En effet, il a confirmé que Paul Pogba était incertain - touché au pied face à la Côte d'Ivoire - tandis qu'Aurélien Tchouaméni se trouve dans un état fiévreux depuis dimanche soir.(mardi), a jugé Deschamps. Rappelons que N'Golo Kanté - qui n'était pas là lors de la première rencontre pour "raisons personnelles" - est depuis revenu avec le groupe des Bleus, et devrait donc postuler à une place de titulaire. "C'est un secteur de jeu où il y a beaucoup de concurrence, à un niveau très élevé. Pogba et Kanté ont un peu plus d'expérience mais il y a aussi Rabiot, Veretout, Tchouaméni, Tolisso... Il y a du monde", a glissé le sélectionneur national, dans des propos relatés par Ouest-France.Concernant Kylian Mbappé, qui n'a pas joué face à la Côte d'Ivoire en raison d'une infection ORL, Didier Deschamps a salué son état d'esprit au sein du groupe France. "Depuis qu'il est arrivé, il est radieux, souriant, comme on le connaît depuis le départ. C'est le foot, c'est dur mais c'est déjà derrière (l'élimination face au Real Madrid avec le PSG, ndlr)., a affirmé le sélectionneur des Bleus.