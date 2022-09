Une pluie d'affaires sordides, une tension grandissante et des résultats sportifs décevants lors des derniers rassemblements : l'équipe de France est plongée dans un climat particulièrement rude à deux mois de la Coupe du Monde au Qatar.

Alors que les Bleus avancent logiquement avec le statut de favori pour les autres nations, l'inquiétude demeure quant à leur capacité à éviter un nouveau crash - une tradition dans l'ère récente du Mondial (Allemagne en 2018, Espagne en 2014, Italie en 2006, France en 2002). Pour Marcel Desailly, il y a pourtant des raisons d'être optimiste.

Desailly y croit pour les Bleus !

Le champion du monde 1998 estime que l'Euro 2021 est loin. "C'était un échec. Qu'ils ont su digérer, a-t-il déclaré dans des propos accordés à L’Équipe. Avec les mêmes schémas, ils sont allés chercher la Ligue des nations (en octobre 2021). Dans la tête des joueurs, la déception est balayée. Ils ont une référence collective, il y aura une force, une énergie. On parle de la chance de Didier, mais ce n'est pas une histoire de chance. Il a eu une génération en mains et il a su l'exploiter au mieux, avec des petits détails : la position de Pogba auprès de Kanté, Matuidi en dépassement de fonction, l'utilisation de Giroud, la révélation Mbappé. C'est là où je ne m'en fais pas. Une nouvelle fois, Didier va trouver ce qu'il faut pour gagner."



"Dans une compétition, les grands champions sont présents, a continué l'ancien défenseur central. S'il a son groupe avec les Kanté, Pogba, Benzema, etc., on est à nouveau favoris. Quand tu vois les noms, l'adversaire perd déjà 10 ou 20 %. On a aussi une diversité tactique énorme", a-t-il conclu. Un message d'optimisme que Didier Deschamps accueillera volontiers dans le climat actuel...