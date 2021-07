Bleus : Des joueurs visés par des tweets racistes, le parquet de Paris enquête

Nous déposons plainte… ceci n’est pas acceptable ! #onestoùlà https://t.co/RddofVGbiJ

— Le Conseil Représentatif des Associations Noires (@LeCRAN8) June 29, 2021

Mbappé soutenu par SOS Racisme

L'élimination de l'équipe de France face à la Suisse en huitièmes de finale du Championnat d'Europe (3-3, 5 t.a.b. à 4) a été une véritable déception pour la sélection tricolore et de nombreux supporters mais cela a dépassé les bornes car,. La source explique que les messages ont été signalés à la plateforme Pharos, qui permet aux internautes de signaler des contenus et comportements illicites en ligne.En réponse aux nombreux signalements,, précise 20 Minutes. C'est l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) qui mènera les investigations. SOS Racisme a transmis les faits au procureur de la République et le président de l'association, Dominique Sopo, a expliqué que "la nature des insultes, notamment celles envers Kylian Mbappé, montre par ailleurs à quel point l’infériorisation des noirs, sans cesse renvoyés chez les racistes à une condition d’esclave, s’appuie sur des représentations bien ancrées auxquelles il est plus que jamais nécessaire de s’attaquer". Pour sa part, le Conseil représentatif des associations noires (Cran) a notamment exprimé sur Twitter le souhait de porter l’affaire devant la justice.