Bleus - Coman titularisé avec les Bleus contre le Kazakhstan

Le joueur formé au Paris SG retrouve son ancien stade à un poste inhabituel: il animera le couloir droit en tant que "piston", préféré à Benjamin Pavard, au registre plus défensif. Le sélectionneur Didier Deschamps a en effet maintenu son système à trois défenseurs centraux et deux joueurs de couloir, utilisé en octobre pour remporter la Ligue des nations. En l'absence de Presnel Kimpembe et Raphaël Varane, blessés, la défense est occupée par Jules Koundé, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Le petit frère de ce dernier, Theo Hernandez, est aligné sur le flanc gauche.

Les Bleus retrouvent au milieu N'Golo Kanté, absent depuis l'Euro. Le joueur de Chelsea est accompagné par Adrien Rabiot, préféré à Aurélien Tchouaméni pour pallier le forfait de Paul Pogba. Le trio offensif composé d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema est reconduit pour la 10e fois depuis le retour en Bleu de l'attaquant du Real Madrid avant l'Euro. Le Kazakhstan, 125e nation mondiale, arrive à Paris en étant décimé par les blessures et les suspensions, notamment celle de Bakhtiyor Zaynutdinov, joueur du CSKA Moscou. En cas de succès, la France sera qualifiée pour le Mondial au Qatar, prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Les équipes :

France: Lloris (cap.) - Koundé, Upamecano, L. Hernandez - Coman, Kanté, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé

Sélectionneur: Didier Deschamps

Kazakhstan: Pokatilov - Bystrov, Yerlanov, Marochkin, Alip, Taikenov - Tapalov, Kuat (cap.), Zharynbetov - Aimbetov, Omirtayev

Sélectionneur: Talgat Baysufinov

Arbitre: Glenn Nyberg (SWE)