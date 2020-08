Bleus : Camavinga impressionne Deschamps

Eduardo Camavinga a été a été convoqué pour la première fois en équipe de France A cette semaine et a fêté ça avec une performance époustouflante samedi, contre Montpellier, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. L'état de forme actuel du Rennais n'a forcément pas échappé à Didier Deschamps, alors que l’équipe de France va retrouver le terrain à l’occasion des duels contre la Suède et la Croatie en Ligue des nations, respectivement les 5 et 8 septembre prochains.



"Quelque chose en plus"

"Il a quelque chose en plus, il est très jeune. Tout semble plus facile pour lui, a analysé le sélectionneur, qui compte bien encadrer la pépite rennaise. Il faut être vigilant. Son entraîneur Julien Stéphan l’est. Cela vient tôt, peut-être trop tôt mais c’est la situation qui a fait que j’ai préféré le prendre. Je sais qu’il a le potentiel pour y être et s’installer en équipe de France", a ainsi louangé le coach des Bleus pour Téléfoot ce dimanche.