Après une pluie d'absents pour le rassemblement des Bleus courant septembre, Didier Deschamps a le droit à quelques bonnes nouvelles début octobre. En effet, sorti après seulement 40 minutes de jeu dimanche, lors de la lourde défaite de Manchester United sur la pelouse de City (6-3), Raphaël Varane peut souffler. D'après L'Equipe, les premiers examens passés par le défenseur central français sont plutôt rassurants, il n'y aurait pas de dégâts ligamentaires, ni d'arrachements osseux. Ainsi, le Mancunien souffrirait d'une "simple" entorse à une cheville et ne devrait pas être absent trop longtemps. De son côté, après avoir manqué plus de trois semaines de compétition à cause d'une déchirure musculaire, Kingley Coman a fait son retour à l'entraînement ce lundi avec le Bayern Munich, pour le plus grand bonheur de Julian Nagelsmann. « Il va bien. Après la séance ouverte à la presse, il s'est entraîné à part de manière intense. Ce n'est pas une option pour demain (mardi) car il lui manque encore une séance d'entraînement complète », a cependant déclaré l'entraîneur du club bavarois.

Coman de retour lors du Klassiker ?

« Nous allons augmenter sa charge de travail ces prochains jours afin qu'il puisse être dans le groupe face à Dortmund. Bien sûr, il ne pourra pas être titulaire, mais il pourrait retrouver sa place dans le groupe. Ce n'est pas sûr à 100 %, mais nous allons voir son évolution au cours des trois prochains jours. C'était déjà un travail très intense pour lui aujourd'hui (lundi), avec des sprints cours et du jeu en l'air. Tout s'est bien passé et son corps a bien répondu. Il ne ressent aucune gêne nulle part, a par la suite expliqué Nagelsmann, en conférence de presse. Cela a pris du temps. Il finissait toujours par ressentir quelque chose, mais c'est terminé. Je suis optimiste sur le fait qu'il soir avec nous pour Dortmund. Ce sera un atout de plus dans notre manche. C'est un joueur extrêmement important à mes yeux. Son retour est une bonne nouvelle pour nous, moins pour nos adversaires... » Trop court pour affronter le Viktoria Plzen en Ligue des champions ce mardi (18h45), l'ailier français pourrait donc rejouer quelques minutes ce samedi lors du Klassiker (18h30), soit le choc tant attendu de la 9eme journée de Bundesliga.