Karim Benzema a reporté ce mercredi le maillot de l’équipe de France. Rappelé par Didier Deschamps en vue du championnat d'Europe, l’attaquant du Real Madrid a été titularisé pour le match des champions du monde face au pays de Galles à Nice. Il s’agit de sa 82e cape internationale, mais la première depuis octobre 2015.

Benzema talonne Ben M’Barek



En jouant ce mercredi, Benzema est devenu deuxième au classement des joueurs possédant la plus longue longévité en sélection française. Vu que sa première sélection remonte à mars 2007 (contre l’Autriche), il est donc international depuis 14 ans et 66 jours. Seul l’illustre Larbi Ben M’Barek a fait mieux dans ce domaine. Ce dernier est resté en Bleu pendant 15 ans et 316 jours. Une statistique dévoilée par StatsFoot.



Notons, par ailleurs, qu’avec sa titularisation face aux Gallois, Benzema met officiellement fin à une absence de cinq ans et sept mois en sélection. C’est la plus longue absence pour un joueur de l’équipe de France entre deux sélections depuis un certain Roger Scotti en 1956 (5 ans et 11 mois).