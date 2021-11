Bleus : Avec Dubois et Diaby en Finlande ?

L’équipe de France défendra son titre mondial dans un peu plus d’un an au Qatar après s’être brillamment qualifiée, samedi soir à Paris dans un Parc des Princes enchanté, en écrabouillant le Kazakhstan (8-0). Mais il y a encore un petit match à disputer pour conclure ces qualifications à la Coupe du Monde 2022. C’est pour mardi soir à Helsinki en Finlande (coup d’envoi à 20h45).

Les Bleus ont effectué une dernière séance d'entraînement au Stade Olympique d'Helsinki hier soir avant Finlande-France (TF1, 20h45) 💪 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/DQy8ZUj87u

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2021





Après avoir décroché son premier billet mondial avant la dernière journée des éliminatoires pour la première fois depuis quarante ans, la France veut conclure en beauté. Et achever son parcours sur une victoire. Elle devrait conserver le même schéma. Didier Deschamps devrait poursuivre en alignant ses hommes avec une défense à trois éléments au sein d’un 3-4-3, ou peut-être plutôt 3-4-1-2 selon l’animation ce mardi soir dans la fraîcheur glaciale finlandaise. Et effectuer quelques changements selon la Chaîne L’Equipe et RMC. Quatre, ou cinq, a priori.



Dubois et Digne en pistons, Diaby en attaque ?

Face à une Finlande qui va jouer sa place en barrages – elle est actuellement deuxième avec 11 points et deux longueurs d’avance sur l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine qui s’affrontent dans le même temps – le sélectionneur devrait reconduire Hugo Lloris dans le but. Pour boucler un 27eme match de compétition sans défaite (le dernier revers remonte au déplacement en Turquie le 8 juin 2019, 0-2), Deschamps pourrait aligner Kurt Zouma, Dayot Upamecano et Clément Lenglet en défense.

Après l'entraînement d'hier à Helsinki, les Bleus ont disputé un challenge devant le but gardé par Alphonse Areola et Benoît Costil 👐

🇫🇮🇫🇷 | 20h45 | TF1 pic.twitter.com/VKbLvgevEG



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2021

Même si aucune mise en place n’a été effectuée lundi soir, Léo Dubois et Lucas Digne devraient occuper les postes de pistons sur les flancs. Ngolo Kanté devrait revenir au milieu et être accompagné cette fois par Aurélien Tchouaméni devant la défense. Enfin, sur le front offensif, si Karim Benzema devait ne pas débuter et être ménagé, Moussa Diaby pourrait accompagner Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Si brillant samedi en piston droit Kingsley Coman débuterait la rencontre sur le banc des remplaçants au côté des frères Hernandez, Benjamin Pavard, d’Adrien Rabiot ou Benzema. En face, Teemu Pukki va fêter sa 100eme sélection au sein d’une Finlande qui rêve de disputer sa première Coupe du Monde. Les Finlandais seront assurés de jouer les barrages en cas de succès face aux Bleus.



L’équipe possible de la France en Finlande : Lloris - Zouma (ou Koundé), Upamecano (ou Zouma), Lenglet - Dubois, Kanté, Tchouaméni, Digne - Diaby, Mbappé, Griezmann.