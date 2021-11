Bleuets - Truffert : "Je suis quelqu'un de très offensif"

Adrien Truffert traverse jusqu'ici un moment d'euphorie. Entré en jeu à la 73ème minute du match de clôture de la 13ème journée Ligue 1 largement remporté par Rennes face à l'OL dimanche soir (4-1), le jeune joueur de 19 ans s'est distingué avec une belle activité et surtout un doublé lors de ce match (76ème, 83ème). Capable d'évoluer aussi bien en latéral qu'en piston sur le côté gauche, le joueur a été convoqué avec les Espoirs et devrait théoriquement avoir du temps de jeu à l'occasion des deux rencontres des qualifications à l'Euro Espoirs 2023, face à l'Arménie (jeudi) et la Macédoine du Nord, le 16 novembre. Titularisé à 3 reprises lors des 4 premiers matchs de ces qualifications, il s'est présenté ce mardi en conférence de presse, évoquant notamment ses ambitions.

"Finir les actions reste une de mes qualités"

"Ce n'est pas une découverte, le coach savait que j'avais cette polyvalence. La saison dernière aussi, j'ai fait quelques matchs en excentré. Même si je joue latéral en club, je suis quelqu'un de très offensif. Je n'ai pas envie de dire quel poste je préfère mais finir les actions reste une de mes qualités. Avec l'équipe, je travaille devant le but", a expliqué celui qui avait dû déclarer forfait pour la phase finale de l'Euro Espoirs en raison d'une blessure aux adducteurs.

Un avenir avec la sélection de la Belgique ?

Auteur d'une belle première saison en pro avec Rennes lors de l'exercice 2020-2021 (34 matchs en Ligue 1), il s'est montré conscient d'être à un premier tournant de sa jeune carrière. "Je sais que cette année est peut-être la plus compliquée, c'est celle de la confirmation après la saison de l'euphorie où tout est allé très vite. Je sais que je dois travailler, montrer que ce que j'ai fait, je peux le montrer sur le long terme", a affirmé le natif de Liège. Si le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, s'est renseigné à son sujet, Truffert n'a pas voulu songer à un possible choix de sélection, pour le moment. "J'ai été très flatté que la Belgique s'intéresse à moi mais je me concentre sur la sélection Espoirs et sur mes performances en club. Je me poserai cette question-là plus tard parce que je suis concentré sur ma sélection avec les Espoirs", a-t-il confié, dans des propos relatés par L'Equipe. Éligible pour représenter son pays natal, Truffert a également le sens des priorités.