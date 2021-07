Bleuets - Ripoll : "Un challenge pas évident, mais tellement excitant"

"On a envie d'être à la hauteur"



Sylvain Ripoll est apparu déterminé ce mercredi en conférence de presse,. Placée dans le groupe A, la sélection tricolore devra également affronter l'Afrique du Sud (le dimanche 25 juillet) puis le Japon (le mercredi 28) avec l'espoir de terminer dans les deux premières places pour disputer les quarts de finale par la suite. En conférence de presse, le sélectionneur national est revenu sur les quelques difficultés rencontrées afin de composer sa liste, en soulignant le bon état d'esprit des 19 joueurs sous ses ordres."Tout le monde a pu savoir les difficultés que l'on a eues pour composer la liste et le groupe. Mais tout cela est derrière nous. Très vite, on s'est projetés sur ces Jeux Olympiques avec ce groupe que l'on a construit, et eux,, a-t-il assuré. Satisfait de la cohabitation humaine des joueurs, il a indiqué vouloir être à la hauteur lors du tournoi, dans une poule pour le moins relevée.Qualifiant ce challenge de "pas évident mais tellement excitant", Ripoll a ensuite parlé du groupe A, avec notamment le Mexique, le premier opposant des Bleuets. "Il est évident qu'ils ont un vécu commun bien supérieur au nôtre, c'est factuel. Ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont déjà fait quatre ou cinq matchs amicaux.On sera hyper déterminé jeudi soir pour réussir un grand match", a notamment jugé Ripoll.