Bleuets : Ripoll satisfait de la réaction montrée contre l'Ukraine

"Un match difficile nous attend en Serbie", prévient Ripoll



. Attendue après son match nul du mois dernier face aux Iles Féroé (1-1), la sélection tricolore a largement dominé l'Ukraine ce vendredi soir dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2023 (5-0). Suite à ce succès obtenu grâce à des réalisations de Kalimuendo, Diop, Adli et Cherki (doublé), la France s'est hissée en tête du groupe H, avec un point de plus que son opposant du soir, qui a dû évoluer en infériorité numérique en raison du carton rouge infligé à Talovierov, dès la 26ème minute.Au terme du match, Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleuets, n'a pas masqué sa satisfaction, l'esprit tourné vers le prochain match, face à la Serbie (mardi, 18h30). "Beaucoup de choses positives et intéressantes ce soir. On est très bien rentrés dans le match, on les a gênés par notre pressing. Même à onze contre onze on s'était déjà créé de grosses occasions. J'avais peur que face à un bloc à dix on s'épuise un peu et que l'on se livre trop. Cela n'est pas toujours simple de trouver des solutions dans ces moments-là. Ce soir on a plutôt été dans de très bonnes dispositions.On est forcément satisfait, on a bien négocié ce match contre l'Ukraine. On est à la moitié de ce que l'on souhaite faire. Un match difficile nous attend en Serbie, à Belgrade. À nous de bien récupérer, de se projeter là-dessus en s'inspirant de ce qu'on a fait ce soir", a-t-il expliqué.Buteur pour sa première apparition chez les Espoirs, comme Rayan Cherki, Amine Adli a souligné lui aussi le beau match de l'équipe. "On avait à cœur de réagir, on l'a fait de la plus belle des manières aujourd'hui.J'ai essayé d'apporter ce que je fais dans le foot, de la vitesse, de la technique, de la percussion, de la joie, de l'envie [...]. Maintenant il ne faut pas se reposer sur ça, il faut travailler. Le plus difficile, c'est de maintenir les bonnes performances", a jugé l'attaquant du Bayer Leverkusen dans des propos relatés par L'Equipe. Joris Chotard, le milieu de terrain de Montpellier et Malo Gusto, le latéral de l'OL, ont également honoré leur première cape avec les Bleuets, ce vendredi.