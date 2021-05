Bleuets : Ripoll fixe les ambitions avant le Championnat d'Europe

Des étapes à franchir avant de penser au titre



La photo officielle des Bleuets pour l’Euro Espoirs 🔥 pic.twitter.com/qT03vVBNyJ

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 26, 2021

Le Championnat d'Europe (11 juin au 11 juillet) monopolisera l'attention et les regards mais avant ce grand événement,. La sélection tricolore accuse historiquement le coup dans la compétition car le seul Championnat d'Europe remporté remonte à 1988, face à la Grèce. Alors que de nombreux changements ont été effectués dans la liste de Ripoll, ce dernier a fixé certaines ambitions avant le début de la phase finale qui se conclura, dans le meilleur des cas, le 6 juin prochain, en Slovénie (pour la finale)."Il y a de la qualité partout, toutes les équipes ont des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs.. Comme nous, ils ont beaucoup de talent dans leur groupe. L'équipe qui aura le plus de capacité à additionner ces potentiels et à présenter le collectif le plus solide sortira vainqueur", a expliqué Ripoll en conférence de presse.En outre, il a clairement ouvert la porte à des possibles changements dans son groupe, une fois le tournoi terminé. Didier Deschamps pourra bénéficier, si l'envie lui prend, de renforts avec les jeunes joueurs de la sélection espoir.On verra ce qu'il se passera, le sélectionneur fera ses choix pour la suite", a expliqué Ripoll.