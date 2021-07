Bleuets : Ripoll exige beaucoup de solidité face au Japon

"Le Japon n'est pas un adversaire facile"





La France qualifiée si…

Elle bat le Japon avec au moins deux buts d'écart (les deux équipes auront alors les mêmes nombres de points et différences de buts mais la France en aura marqué davantage en trois matches que son adversaire). Elle bat le Japon sur n’importe quel score et l'Afrique du Sud domine ou fait match nul contre le Mexique. Elle fait match nul avec le Japon et l'Afrique du Sud bat le Mexique.







. Après son succès contre l'Afrique du Sud (4-3), la sélection tricolore a obtenu ses 3 premiers points mais demeure troisième du classement avec une différence de buts de -2 et devant elle se trouvent le Japon et le Mexique (6 et 3 points, + 2 de différence de buts). Encore en course pour une possible qualification pour les quarts de finale du tournoi olympique de football, l'équipe dirigée par Sylvain Ripoll n'aura pas une mission aisée contre un Japon invaincu jusqu'ici.Ce mardi en conférence de presse, le sélectionneur des Bleuets a fixé certains objectifs, avec celui de la victoire en tête de liste. "ll y a aussi la possibilité que le Mexique se fasse accrocher", a-t-il affirmé, au sujet d'une deuxième place éventuelle.. C'est une équipe qui a bien lancé son tournoi avec beaucoup de complicité, et elle est complète dans tous les secteurs."Soulignant le manque de réaction générale de la défense face à l'Afrique du Sud, Ripoll a aussi vu de bonnes choses lors de la victoire renversante obtenue dimanche et espère que son groupe sera capable de s'appuyer sur les bonnes séquences démontrées. "Quand tu reviens trois fois au score, que tu trouves l'orgueil pour ne pas lâcher contre l'Afrique du Sud, c'est aussi un élément important et un enseignement positif. On voit toujours plus le côté rationnel mais le foot, ce sont aussi des moments comme ça où tout part dans ce qui n'est pas convenu. Cela offre des scénarios fédérateurs quand ils sont en notre faveur., a-t-il assuré, déterminé à continuer son parcours dans la compétition.