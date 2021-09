Bleuets : Ripoll est satisfait du succès

"Il faudra qu'on s'améliore"



L'Equipe de France Espoirs s’impose 3-0 face à la Macédoine du Nord portée par Mbuku (25’), Camavinga (49’) et Kalulu (89’) 🔥🇫🇷 #FRAMAC

🔜 Prochain rendez-vous lundi contre les Îles Féroé ! pic.twitter.com/g35tt5Ksue



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 2, 2021

La sélection tricolore dirigée par Sylvain Ripoll a su démarrer de. Un succès forcément bienvenu suite à l'été compliqué traversé, et les échecs à l’Euro Espoirs 2021 puis aux Jeux olympiques (éliminations en quarts de finale du premier et au premier tour du second). Au terme du match face à la Macédoine du Nord, Ripoll a confié sa satisfaction dans des propos rapportés par Ouest-France."Je suis content du match, je pense qu’on s’y est bien pris. Les matchs ne sont jamais faciles et les buts toujours difficiles. Parfois, on arrive à se rendre les choses plus faciles. C’est le cas ce soir (jeudi), car on a réussi à mettre du rythme dans la circulation du ballon.. Après, il faut se montrer exigeant, le score aurait dû être plus élevé. Mais il y a eu cette impression de sérieux, d’envie de jouer. C’est important de bien démarrer et de donner une bonne impression dès le départ. Il faudra qu’on s’améliore, car une campagne de qualifications, c’est long et exigeant", a-t-il expliqué.L'ancien entraîneur de Lorient est aussi revenu sur le transfert d'Eduardo Camavinga au Real Madrid, bouclé dès lundi soir selon l'ex élément du Stade Rennais. "Ce n’est pas rien, mais Eduardo a désormais l’habitude qu’on parle de lui. On ne l’a pas senti perturbé pendant ces quatre premiers jours de rassemblement., a jugé Ripoll. Prochain rendez-vous pour les Bleuets, lundi contre les îles Féroé (18h30).