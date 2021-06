Bleuets : Meslier n'ira pas aux Jeux Olympiques

Les Bleus, Meslier n'y pense pas

Dans l'optique des Jeux Olympiques de Tokyo dont le tournoi de football masculin se déroulera du 21 juillet au 7 août, l'équipe de France olympique ne pourra pas compter sur la présence d'Illan Meslier. Le portier de Leeds, qui a disputé le quart de finale du championnat d'Europe Espoirs perdu face aux Pays-Bas le 31 mai dernier (1-2) , n'a pas été autorisé à se rendre au Japon par son club. Dans un entretien accordé au Télégramme, le natif de Lorient a dévoilé l'information. "Leeds refuse (qu'il se rende au Japon, ndlr). La période est très mauvaise, je ne peux pas me permettre d'être absent."Le tournoi olympique de football n'entrant pas dans le calendrier Fifa, les clubs ont le dernier mot sur la participation ou non des joueurs. Ainsi, Leeds pourra disposer de Meslier dans sa préparation de la prochaine saison de Premier League après la belle première année des hommes de Bielsa, terminée à la neuvième position. Concernant les A de Didier Deschamps, Meslier a gardé la tête sur les épaules au moment d'évoquer un éventuel futur chez les Bleus.Quand tu es petit, c'est un rêve et tu te dis que c'est quasiment impossible. Je me focalise surtout sur les Espoirs et sur mes performances individuelles et collectives à Leeds", a-t-il expliqué. Pour rappel, les Bleuets de Sylvain Ripoll sont tombés dans le groupe A, avec le Japon, l'Afrique du Sud et le Mexique dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo et voudront, sans le moindre doute, offrir une belle prestation d'ensemble afin d'oublier l'élimination lors du Championnat d'Europe Espoirs.