Bleuets : Les réactions après le succès contre les îles Féroé

: "On a fait trente première minutes intéressantes au départ, avec l'intention d'aller de l'avant et de mettre du rythme. Après, ce match-là est tombé dans un faux rythme, dont il est parfois difficile de se détacher. Il aurait fallu plus de justesse dans nos centres pour être efficaces. On sait que ce sont des matchs particuliers à jouer, avec une attaque-défense en permanence. Il ne faut pas s'essouffler, se lasser d'attaquer. On avait vu ça un petit peu à l'aller. Il faut marquer des buts pour que le match se libère vraiment..") : "On était préparé à vivre un match difficile mais on a réussi à marquer un premier but, puis un deuxième. On est content de la victoire. Beaucoup d'équipes nous craignent dans le groupe. (Les équipes défensives) Cela nous énerve un peu parfois, mais comme nous a dit le sélectionneur, il faut rester lucide, ne pas se précipiter, jouer notre jeu.: "On a fait le travail, c'était important de prendre les trois points face à une équipe très disciplinée.. C'est le genre de match où on s'attend à ne pas avoir beaucoup d'espaces... Je suis vraiment content et c'était important de prendre notre revanche par rapport au match aller."