Le Nantais Quentin Merlin vient de déclarer forfait pour les deux prochains matches des Bleuets. Et pour le remplacer, on a fait appel à Yasser Larouci, le sociétaire de Troyes. Il s’agit d’une première convocation pour ce latéral gauche de 21 ans.

Larouci imite Olise

Larouci va donc se produire avec l’équipe de France espoirs. Un choix qui pourrait faire grincer des dents de l’autre côté de la Méditerranée. Et pour cause ; natif d’El-Oued en Algérie, cet ancien joueur de Liverpool était promis à un avenir chez les Fennecs. Au final, et comme bien d’autres avant lui, il a opté pour les Tricolores.



Dans la dernière sélection de Sylvain Ripoll, un autre joueur convoqué faisait partie des jeunes que surveillait la fédération algérienne. Le très talentueux Michael Olise intéresserait les Fennecs de par ses attaches avec ce pays. Bien sûr, lui comme Larouci peuvent encore changer d’avis et évoluer pour une autre sélection nationale tant qu’ils n’ont pas joué un match de compétition avec l’équipe de France A.