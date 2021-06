Bleuets : Avec Gignac, Thauvin et Savanier aux Jeux Olympiques

Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, a mis fin à l'attente ce vendredi, en dévoilant les noms des 18 joueurs (plus un réserviste) convoqués afin de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, avec le tournoi de football masculin qui se déroulera du 21 juillet au 7 août 2021. Pour rappel, Ripoll devait s'appuyer sur des éléments nés après le 1er janvier 1997 à l’exception de trois joueurs maximum hors classe d’âge. Comme attendu, il a opté pour trois joueurs cités ces derniers jours dans cette tranche d'âge, avec les sélections d'André-Pierre Gignac (35 ans, Tigres), Florian Thauvin (28 ans, Tigres) et Téji Savanier (29 ans, Montpellier).

La liste de la France pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Les clubs de Ligue 1, décideurs afin de libérer les joueurs car le tournoi se déroulera hors des dates fifa, n'ont pas été très souples.. Maxence Prévot est l’unique réserviste. Dans sa quête du titre olympique, et alors qu'elle n'a plus été sacrée depuis 1984, la France entamera son parcours le jeudi 22 juillet contre le Mexique à Tokyo, puis continuera le dimanche 25 juillet face à l'Afrique du Sud à Saitama et affrontera, le mercredi 28 juillet, le Japon à Yokohama.Paul Bernardoni (Angers), Gautier Larsonneur (Brest).Benoît Badiashile (Monaco), Anthony Caci (Strasbourg), Pierre Kalulu (AC Milan), Clément Michelin (Lens), William Saliba (Arsenal), Malang Sarr (Chelsea).Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Lyon), Jonathan Ikoné (Lille), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres), Lucas Tousart (Hertha Berlin).André-Pierre Gignac (Tigres), Amine Gouiri (Nice), Randal Kolo Muani (Nantes), Arnaud Nordin (Saint-Etienne).Maxence Prévot (Sochaux)