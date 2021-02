Bleues : La liste de Diacre pour le Tournoi de France

Pour la 2eme édition du Tournoi de France, les Bleues affronteront l'Islande et la Suisse. La Norvège était également prévue au programme mais la sélection a déclaré forfait à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. La Fédération Française de Football (FFF) est donc à la recherche d'un 4eme participant pour le Tournoi. Avant de dévoiler sa liste, Corinne Diacre a tenu à présenter ses vœux et à avoir « une pensée particulière pour les milliers de joueuses qui sont privées de football. » Pour ces rencontres donc, elle a sélectionné 27 joueuses : « On a fait une liste élargie pour prévenir des cas éventuels de Covid-19, ce qui nous évite de rappeler des joueuses de dernière minute et de passer des tests PCR de dernière minute aussi. » Lors de la conférence de presse, la sélectionneuse a avoué avoir « misé sur la jeunesse et aussi un peu sur l'expérience » et cela se ressent dans sa liste. À noter aussi, l'absence de certaines Lyonnaises. À Lyon, seules Wendie Renard, Sakina Karchaoui, Amel Majri, Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer ont été sélectionnées. Pour rappel, Sarah Bouhaddi a fait une croix sur les Bleues tant que Diacre sera la sélectionneuse et Amandine Henry s'est blessée face à Montpellier, dans le cadre de la 14eme journée de D1.

Un climat apaisé chez les Bleues ?

Ces derniers temps, les rapports entre Corinne Diacre et ses joueuses ont fait couler beaucoup d'encre. Et lors de la conférence, les journalistes n'ont pas hésité à aborder ce sujet. Pour l'intéressée, « c'est du passé. » Lors des derniers rassemblements, plusieurs réunions ont été organisées avec les joueuses, Noël Le Graët, président de la FFF, et Diacre pour apaiser les tensions. Et depuis, elle avoue que les contacts ne sont pas quotidiens mais qu'elle garde un œil sur ses joueuses et leurs prestations en championnat : « J'en ai eu quelques unes effectivement soit au téléphone soit par messages interposés. Je suis beaucoup en contact avec leurs entraîneurs et avec les clubs. Mon staff est en contact aussi avec les différentes personnes de chaque club. » Diacre n'a qu'un seul souhait : « avancer. » Et elle espère que « ses joueuses entendront ce message et qu'elles auront elles aussi envie d'avancer. » L'équipe de France débutera le Tournoi face à l'Islande, le 17 février à 21h10 au Stade Louis-Dugauguez (Sedan).



Les 27 joueuses sélectionnées pour le Tournoi de France :



Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Atlético Madrid), Solène Durand (Guingamp), Mylène Chavas (Dijon), Constance Picaud (Le Havre)



Défenseures : Wendie Renard (OL), Sakina Karchaoui (OL), Marion Torrent (Montpellier), Eve Perisset (Bordeaux), Aissatou Tounkara (Atlético Madrid), Elisa de Almeida (Montpellier), Perle Morroni (PSG), Estelle Cascarino (Bordeaux)



Milieux : Amel Majri (OL), Grace Geyoro (PSG), Charlotte Bilbault (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante), Oriane Jean-François (Paris FC), Julie Dufour (Bordeaux), Léa Khelifi (Dijon), Ella Palis (Bordeaux)



Attaquantes : Eugénie Le Sommer (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Valérie Gauvin (Everton), Delphine Cascarino (OL), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Clara Matéo (Paris FC), Sandy Baltimore (PSG)