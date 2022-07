Bleues : Katoto sera opérée en fin de semaine

Katoto affiche sa confiance avant le quart contre les Pays-Bas

On en saura plus dans quelques jours concernant le cas de Marie-Antoinette Katoto. Sortie sur blessure contre la Belgique le 14 juillet avec l'équipe de France (2-1) et victime d'une fissure du ménisque ainsi que d'une rupture du ligament croisé antérieur droit,L'attaquante, forfait pour le reste de l'Euro 2022, a pu marquer lors du large succès contre l'Italie (5-1) lors de la première journée de la phase de groupes du tournoi. Alors qu'une absence de plusieurs mois est crainte, elle a pu s'exprimer lundi soir, consécutivement au nul des Bleues contre l'Islande, en conclusion de la phase de poules (1-1).De retour en France, elle a pris la parole lors de l'émission Le mag de l'Euro féminin, sur TF1. Saluant le geste de ses coéquipières qui ont pu afficher un maillot floqué de son numéro 9, Katoto a exprimé sa reconnaissance. "Ça me fait plaisir, c'est un geste fort, elles ont pensé à moi., a-t-elle assuré. La sélection tricolore tentera de briser la malédiction des quarts de finale, alors qu'elle n'a pu dépasser ce stade lors des 5 derniers tournois majeurs qu'elle a pu disputer (deux Euros, deux Coupes du monde et les JO 2016).Espérant une opération en "fin de semaine", l'attaquante des Bleues et du PSG a reçu le soutien de la sélectionneuse nationale, Corinne Diacre. Cette dernière lui a souhaité, au nom de l'ensemble du groupe