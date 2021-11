Bleues : Diacre sait à quoi s'attendre avec le pays de Galles

« Là, ce sera un peu plus équilibré »

En effet, au Roudourou, les Bleues, actuellement en tête du groupe I (15 points en cinq matchs), affrontent le pays de Galles (2eme, 13 points), qui semble être son principal concurrent. En cas de succès, les joueuses de Corinne Diacre pourraient mettre les Galloises et les Slovènes à cinq unités au classement, alors qu'il restera ensuite quatre matchs. « Les filles sont concentrées, elles savent ce qu'elles ont à faire.(mardi). Ce sera un match beaucoup plus ouvert que contre nos derniers adversaires (le Kazakhstan notamment) », a expliqué dans un premier temps la sélectionneuse française, ce lundi.« C'est une équipe qui joue au football, avec une défense classique à quatre derrière, des atouts offensifs.Je pense que ça va donner lieu à de belles actions de part et d'autre. Sur le dernier match, on ne peut pas parler de transition, on a eu presque 80 % de possession de balle., a par la suite confié Diacre, en conférence de presse. Quand on joue une défense en bloc bas en permanence et qui à chaque récupération du ballon met un long ballon devant, qui ne s'embarrasse pas de construire, il faut trouver les clés pour contourner. Parfois on y arrive, parfois moins. » Aux Bleues de ne pas rater cette belle occasion de prendre une option sur la qualification.