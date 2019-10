Benzema, les chiffres parlent pour lui

Resté muet, mercredi, lors du piteux match nul concédé face à Bruges (2-2) en Ligue des champions, Karim Benzema n’aura pas mis longtemps à retrouver le chemin des filets. Deux minutes lui auront en effet suffi pour trouver l’ouverture face à Grenade (4-2), le Français reprenant ainsi ses bonnes habitudes et confirmant par ailleurs son excellent début de saison.

LaLiga : Le Real avec panache face à Grenade

Ce nouveau but aidant, l’ancien Lyonnais a d’ailleurs récupéré la première place du classement des buteurs, qu’il partage avec Gerard Moreno et Moron, avec déjà 6 buts en 8 matches. Surtout, depuis le début de l’année 2019, l’international tricolore affiche pas moins de 21 buts en Liga, soit le troisième meilleur total parmi les cinq grands championnats derrière Robert Lewandowski, inarrêtable en ce début de saison et qui domine ce classement avec 23 réalisations, et l’inévitable Lionel Messi, encore 22 buts au compteur malgré les blessures qui ont émaillé sa reprise.

Seuls Mbappé et Ben Yedder tiennent la comparaison

Surtout, s’il est à la même hauteur que Kylian Mbappé, le natif de Bron fait en revanche beaucoup mieux que les autres attaquants régulièrement appelés chez les Bleus. Sans s’appesantir sur le cas d’Olivier Giroud, avec qui il a souvent été mis en concurrence et qui n’a inscrit qu’un seul but en Premier League cette année, Antoine Griezmann souffre ainsi de la comparaison avec seulement 11 buts en Liga depuis début janvier. Même constat pour Kingsley Coman, 7 buts en Bundesliga en 2019, ou Thomas Lemar, 3 buts au compteur en Liga.

Parmi les Bleus, si ce n’est donc Kylian Mbappé, il n’y a finalement que Wissam Ben Yedder à tenir la distance avec 17 buts sur l’année civile. Ces statistiques ne suffiront évidemment pas à modifier la perception du cas Benzema par Didier Deschamps, et ce du fait des raisons extra-sportives qui ont conduit à son exclusion de l’équipe de France. Elles interpellent néanmoins sur la forme des attaquants tricolores à huit mois de l’Euro 2020.